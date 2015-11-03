10月渣打中国中小企业信心指数创新低 仍需政府更多扶持

路透上海11月3日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，10月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）降至2014年指数首次发布以来最低，其中中小企业经营现状、经营预期和信用状况三项分项指数全面下滑；除降息外，渣打银行认为，政府需采取更多措施支持中小企业。

报告指出，尽管央行放松货币政策，但目前中小企业融资仍相对困难。市场前景尚不明朗、监管严格和避险偏好等因素导致银行即便现金充裕，也对中小企业惜贷。政府仍需通过放松相应监管限制和大力发展国内资本市场等扶持中小企业。

虽然指数位于50以上表明中小企业仍处于扩张中，但指数下滑显示增长动力正在放缓。“这和我们近期与当地客户交流时所获得的信息一致，部分中小企业反馈称仍然存在融资难、税负较重和业务资源有限等诸多困难。”渣打称。

渣打公布的报告显示，10月整体指数由9月的56.6降至55.0；其中，10月中小企业信用状况分项指数由9月的54.9小幅下滑至54.4。信用状况分项指数下的四个组成部分中，银行对中小企业放贷意愿指标降至52.1，为年初以来最低水平。与此同时，企业现金盈余指标由9月的54.7降至53.8。

中小企业融资成本有所下滑是10月中小企业调研的一个亮点。

10月银行及非银行融资成本指标自2014年9月指数推出以来首次突破中位线50，表明中小企业融资环境正趋改善（或融资成本下滑），这或许由于自去年年底以来央行数轮降息及放松货币政策的效果正逐步显现。随着货币政策放松的积极影响逐步传导至实体经济，预计未来数月中小企业融资成本或将继续下滑。

而在10月中小企业信心调研中，更多中小企业预计未来三个月人民币兑美元汇率将保持稳定 。其中44.8%的受访中小企业预计未来三个月美元兑人民币汇率将保持稳定，这一比例较9月调研的35.5%有所上升；预计未来三个月人民币将继续贬值的受访企业比例为31.3%，较9月的37.3%略有下降。市场对于汇率预期正趋于平稳。

“由于过去几周决策部门积极采取措施稳定汇率市场，受访中小企业似乎对近期人民币汇率前景更有信心。”渣打称。

渣打报告并指出，按行业分，10月服务业SMEI由9月的57.3降至54.7，制造业SMEI由9月的55.2 略升至55.6，这是下半年第二个月制造业中小企业表现领先于服务业。随着之前国家出台的稳经济系列政策措施的积极效应逐步传导至实体经济，预计四季度实体经济将温和反弹。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）