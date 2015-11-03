10月渣打中国中小企业信心指数创新低 仍需政府更多扶持

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月3日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，10月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）降至2014年指数首次发布以来最低，其中中小企业经营现状、经营预期和信用状况三项分项指数全面下滑；除降息外，渣打银行认为，政府需采取更多措施支持中小企业。
报告指出，尽管央行放松货币政策，但目前中小企业融资仍相对困难。市场前景尚不明朗、监管严格和避险偏好等因素导致银行即便现金充裕，也对中小企业惜贷。政府仍需通过放松相应监管限制和大力发展国内资本市场等扶持中小企业。
虽然指数位于50以上表明中小企业仍处于扩张中，但指数下滑显示增长动力正在放缓。“这和我们近期与当地客户交流时所获得的信息一致，部分中小企业反馈称仍然存在融资难、税负较重和业务资源有限等诸多困难。”渣打称。
渣打公布的报告显示，10月整体指数由9月的56.6降至55.0；其中，10月中小企业信用状况分项指数由9月的54.9小幅下滑至54.4。信用状况分项指数下的四个组成部分中，银行对中小企业放贷意愿指标降至52.1，为年初以来最低水平。与此同时，企业现金盈余指标由9月的54.7降至53.8。
中小企业融资成本有所下滑是10月中小企业调研的一个亮点。
10月银行及非银行融资成本指标自2014年9月指数推出以来首次突破中位线50，表明中小企业融资环境正趋改善（或融资成本下滑），这或许由于自去年年底以来央行数轮降息及放松货币政策的效果正逐步显现。随着货币政策放松的积极影响逐步传导至实体经济，预计未来数月中小企业融资成本或将继续下滑。
而在10月中小企业信心调研中，更多中小企业预计未来三个月人民币兑美元汇率将保持稳定 。其中44.8%的受访中小企业预计未来三个月美元兑人民币汇率将保持稳定，这一比例较9月调研的35.5%有所上升；预计未来三个月人民币将继续贬值的受访企业比例为31.3%，较9月的37.3%略有下降。市场对于汇率预期正趋于平稳。
“由于过去几周决策部门积极采取措施稳定汇率市场，受访中小企业似乎对近期人民币汇率前景更有信心。”渣打称。
渣打报告并指出，按行业分，10月服务业SMEI由9月的57.3降至54.7，制造业SMEI由9月的55.2 略升至55.6，这是下半年第二个月制造业中小企业表现领先于服务业。随着之前国家出台的稳经济系列政策措施的积极效应逐步传导至实体经济，预计四季度实体经济将温和反弹。
渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）
(发稿 张金栋; 审校)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。