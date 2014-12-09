三井住友金融集团将收购花旗集团的日本零售业务--彭博

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透12月9日 - 彭博援引消息人士报导称，三井住友金融集团(8316.T)最早将于下周宣布收购花旗集团(C.N)的日本消费者银行业务。
彭博报导称，三井住友金融集团将以约400亿日圆(合3.34亿美元)收购该业务。三井住友金融集团是按市值计日本的第二大银行。
彭博称，日本其他企业也有意收购花旗的银行卡部门，但花旗未计划与他们进行磋商。
花旗没有立即回复置评要求。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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