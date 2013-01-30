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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:29 BJT

日股业绩: 三井住友九个月净利增长34%,受益于日股年底涨势

路透1月30日--- - 三井住友金融集团公布,截至12月的九个月净利增长34%,年底日股上涨提振其持有的股票投资组合.

净利增长至5,504亿日圆(61亿美元),上年同期为4,110亿日圆.该行是资产计日本第三大银行.

三井住友金融集团是日本三大行中最先公布该期业绩的.瑞穗金融集团和三菱UFJ金融集团将分别于周四和周五公布.

三井住友金融集团股价在2012年最后三个月上涨28%,超过同期日经指数 17%的涨幅.(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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