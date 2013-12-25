路透专访：三井住友金融集团准备收购亚洲银行业务--社长宫田孝一

* 三井住友金融集团预计，银行业将持续整固

* 数年来通过日本公债交易累积了大量现金

* 已将日本公债持仓降至最低

路透东京12月25日 - 日本以资产计第三大银行--三井住友金融集团(SMFG) 社长宫田孝一称，在全球竞争对手为了改善资产负债表而出售资产之际，SMFG随时准备将亚洲等地待售业务纳入囊中。

宫田孝一接受路透采访时表示，随着全球银行资本规定收紧，全球银行业整固料将延续。

“我预计在海外监管规定(收紧)的推动下，我们将就多笔交易进行接洽。我们将精挑细选，”他称。

宫田孝一拒绝透露该行近期打算拿出多少钱用于收购。

但SMFG曾表示，其截止9月底的普通股一级资本充足率为9.9%，高于全球银行资本新规定要求在2019年初前达到的7%，因此有空间收购风险资产。

宫田孝一强调，该行将把精力集中在印尼等特定国家的业务上，而非争取实现亚洲市场整体增长。

“拿亚洲来说，正确的作法是致力于在某些国家夺取市场份额，而不是将有限的力量分散到东南亚地区，”他称。

SMFG仍对海外(不仅是亚洲)的资产抱有兴趣，这与其它日本银行不谋而合。全球金融危机爆发后的几年里，这些银行凭藉日本公债交易赚取了丰厚利润。

**调整投资布局**

宫田孝一称，预计该行交易部门仍将是稳固的获利来源，即便自日本央行今年稍早启动大规模购债计划以来，该行调整了投资布局。

日本央行的购债计划增添了公债的波动性，从而降低了公债投资对银行的吸引力。

自3月以来的六个月里，SMFG核心银行部门大砍日本公债持仓11.5万亿(兆)日圆至14.7万亿日圆。

但宫田孝一指出，该行不太可能继续大幅削减日本公债持仓。