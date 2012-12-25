路透专访: 日本三井住友金融集团盯上亚洲非银行零售市场--社长

这些银行的高层表示,要想利用该地区新兴经济体的实质增长潜力,需要全面发展零售银行业务.他们说,非银行部门--不吸收存款的金融机构,因此受到的监管约束相对较弱--可以更灵活地进入这个市场.SMFG拥有一个信用卡及购物信贷部门Cedyna.

由于拥有巨大的摩托车市场,而且本田汽车 等日本厂商在当地有较高的占有率,东南亚地区的摩托车贷款是日本银行业者越来越感兴趣的领域之一.

日本最大银行三菱UFJ金融集团 旗下的消费信贷部门Jaccs,上月同意购买位于雅加达的摩托车贷款公司PT Sasana Artha Finance的40%股权.

瑞穗金融集团 去年也买进了印尼汽车贷款公司PT Balimor Finance的多数股权.

宫田孝一表示,三井住友金融集团也在考虑打入中国日益增长的消费金融市场.

三井住友金融集团旗下消费金融部门Promise向零售客户提供无担保贷款,在香港、中国大陆、泰国及日本开展业务.在香港,截止到9月末的未偿贷款约为20亿港币(2.58亿美元).

"香港业务目前依靠自有资本运营,没有债务,是赚钱的业务.今后,我们将在中国大陆进一步扩展,"宫田孝一表示.目前Promise在中国有两个经营地点,分别是沈阳和深圳.(完)