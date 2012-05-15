中芯国际拟与北京市政府组建晶圆生产合资企业

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家

路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。