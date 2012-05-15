中芯国际拟与北京市政府组建晶圆生产合资企业

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
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路透香港5月15日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周二宣布,将於今天与北京市政府就成立合资企业签署框架协议,该合资企业的目标月产能为7万块12寸晶圆.
公司的声明称,将於今天与北京经济和信息化委员会、北京开发区管委会订立无法律约束力合作框架文件,以成立该合资企业,以开发及营运上述项目.
该项目分两个阶段开发,重点生产45至20纳米集成电路,冀能最终达致约每月7万块12寸晶圆的产能.但中芯国际未有透露项目的投资金额.
中芯国际透过全资附属中芯北京,於1994年9月开始在北京经济技术开发区生产12寸芯片,於2006年、2009年及2011年分别开始量产90纳米产品、65纳米产品及55纳米产品.
公司表示,通过与北京市政府合作,在现有生产地点打造新的且更为先进的生产设施,令中芯北京可扩大生产规模,减省生产成本.
中芯国际周一收报0.385港元,过去一个月下跌7.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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