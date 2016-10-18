中芯国际扩建天津产能 有望成全球单体规模最大的八寸线

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月18日 - 中国规模最大的集成电路代工企业--中芯国际(0981.HK)周二宣布启动中芯天津工厂产能扩充项目，该项目建成达产后，天津厂有望成为世界上单体规模最大的八英寸集成电路生产线。
公司新闻稿称，中芯天津工厂现拥有一条八寸线，月产能4.5万片。扩建项目全部达产后，中芯天津月产能可达15万片八英寸晶圆。厂房进度和产能安排将按客户市场需求而定，主要产品应用方向包括物联网相关、指纹识别、电源管理、数模信号处理、汽车电子等。
中芯国际董事长周子学表示，“中芯天津长期以来产能持续满载，新项目建成投产后，将极大地缓解订单供不应求的局面，为客户提供更多的优质产能，同时进一步优化中芯国际在全国各地的产能布局。”
新闻稿未披露中芯天津扩建项目投资额等财务细节。
上周四中芯国际宣布在上海新建一家12寸芯片厂，据国内媒体稍早报导，中芯新的12寸厂总投资预计超过100亿美元，将通过合资方式建设，未来每个月可容纳7万片的产能规模。这也是中芯国际第一条采用14纳米（nm）的生产线。
中芯国际总部位于上海，在上海拥有一座八寸厂和12寸厂，在北京全资拥有和控股各一座12寸厂，在天津和深圳各有一座八寸厂，在江苏江阴控股一家12寸凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的八寸晶圆厂。
中芯国际周二午后报0.95港元，涨1.06%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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