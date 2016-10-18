中芯国际扩建天津产能 有望成全球单体规模最大的八寸线

路透上海10月18日 - 中国规模最大的集成电路代工企业--中芯国际(0981.HK)周二宣布启动中芯天津工厂产能扩充项目，该项目建成达产后，天津厂有望成为世界上单体规模最大的八英寸集成电路生产线。

公司新闻稿称，中芯天津工厂现拥有一条八寸线，月产能4.5万片。扩建项目全部达产后，中芯天津月产能可达15万片八英寸晶圆。厂房进度和产能安排将按客户市场需求而定，主要产品应用方向包括物联网相关、指纹识别、电源管理、数模信号处理、汽车电子等。

中芯国际董事长周子学表示，“中芯天津长期以来产能持续满载，新项目建成投产后，将极大地缓解订单供不应求的局面，为客户提供更多的优质产能，同时进一步优化中芯国际在全国各地的产能布局。”

新闻稿未披露中芯天津扩建项目投资额等财务细节。

上周四中芯国际宣布在上海新建一家12寸芯片厂，据国内媒体稍早报导，中芯新的12寸厂总投资预计超过100亿美元，将通过合资方式建设，未来每个月可容纳7万片的产能规模。这也是中芯国际第一条采用14纳米（nm）的生产线。

中芯国际总部位于上海，在上海拥有一座八寸厂和12寸厂，在北京全资拥有和控股各一座12寸厂，在天津和深圳各有一座八寸厂，在江苏江阴控股一家12寸凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的八寸晶圆厂。

中芯国际周二午后报0.95港元，涨1.06%。（完）