中芯国际获紫光集团增持5000万港元股份 持股比例升至逾7%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月12日 - 据香港联交所周一的股权披露资料显示，中芯国际(0981.HK)上周一获紫光集团增持5,000万港元股份，持股比例升至逾7%。
资料显示，紫光集团于12月5日在市场上买入中芯国际5,000万股股份，平均价每股1港元；本次增持后，其持股比例由6.95%升至7.07%。
紫光集团目前是继大唐电信科技产业控股有限公司及国家集成电路产业投资基金股份有限公司之后，中芯国际的第三大股东。
紫光集团于11月1日首次持有中芯国际逾5%股份，其后中芯国际获紫光集团确认，后者有意向以财务投资人身份持股，并无意向提名中芯国际董事会成员。
中芯国际自上周三起实施“十合一”股份合并。该股今天收升1.73%，报9.4港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。