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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 18:20 BJT

中芯国际获紫光集团增持5000万港元股份 持股比例升至逾7%

路透香港12月12日 - 据香港联交所周一的股权披露资料显示，中芯国际(0981.HK)上周一获紫光集团增持5,000万港元股份，持股比例升至逾7%。

资料显示，紫光集团于12月5日在市场上买入中芯国际5,000万股股份，平均价每股1港元；本次增持后，其持股比例由6.95%升至7.07%。

紫光集团目前是继大唐电信科技产业控股有限公司及国家集成电路产业投资基金股份有限公司之后，中芯国际的第三大股东。

紫光集团于11月1日首次持有中芯国际逾5%股份，其后中芯国际获紫光集团确认，后者有意向以财务投资人身份持股，并无意向提名中芯国际董事会成员。

中芯国际自上周三起实施“十合一”股份合并。该股今天收升1.73%，报9.4港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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