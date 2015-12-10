中芯国际与伙伴以2.8亿美元认购中芯长电优先股

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透香港12月10日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)周四宣布，与国家集成电路基金及高通（Qualcomm）(QCOM.O)以总现金代价2.8亿美元，认购中芯长电（开曼）的优先股，后者间接全资拥有从事中段矽片加工的中芯长电（江阴）。
公司的声明称，中芯国际、国家集成电路基金及高通分别认购价值1.6亿、1亿及2,000万美元的中芯长电（开曼）的B系列优先股，每股认购价0.6美元。
中芯长电（江阴）成立之前，A系列优先股已于2014年10月以每股0.5美元发行。考虑到中芯长电（江阴）已完成生产工艺的调和产品认证加工，有望提高客户量产服务，B系列优先股的发行价将增加20%至每股0.6美元。
倘优先股获全数兑换为股份，中芯国际将持有中芯长电（开曼）56.06%的已发行股本，江苏长电科技股份(600584.SS)、国家集成电路基金及高通则分别持股8.65%、29.41%及5.88%。
中芯国际表示，认购事项将有助扩充中芯长电（江阴）的产能、加快建设进度。
据公司网页介绍，中芯长电（江阴）由中芯国际携手长电科技成立，将成为全球首个专注于先进凸块制造技术的专业中段矽片加工企业。此轮投资完成，将帮助中芯长电加快中国第一条12英寸凸块生产线的建设进度，从而扩大生产规模。
国家集成电路基金为持有中芯国际11.17%股权的股东。
中芯国际早盘股价收低1.25%，报0.79港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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