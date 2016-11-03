中芯国际启动深圳12英寸半导体生产线项目 明年底投产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月3日 - 继上海和天津工厂扩充产能后，中国规模最大的集成电路代工企业--中芯国际(0981.HK)周四宣布，在中芯深圳新建12英寸集成电路生产线项目，预计明年底投产。
公司新闻稿称，配合物联网时代对于集成电路芯片大规模的需求，中芯深圳将在现有厂区已建好的厂房内，启动建设一条12英寸集成电路生产线，产品方向定位于主流成熟技术。
该项目计划2016年底开工，目前一些相关二手设备已采购完成，届时将根据客户需求扩充产能，预期目标产能将达每月4万片晶圆。
中芯国际深圳公司2014年12月建成华南地区第一条八英寸集成电路生产线，目前已实现三万片/月产能，未来还将根据市场需求持续扩充产能。
近期中芯国际迅速推进产能扩张，10月中旬宣布在上海新建一家12寸芯片厂，仅隔一周又在天津工厂扩充其八寸线产能。建成达产后，天津厂有望成为世界上单体规模最大的八英寸集成电路生产线。
中芯国际总部位于上海，在上海拥有一座八寸厂和12寸厂，在北京全资拥有和控股各一座12寸厂，在天津和深圳各有一座八寸厂，在江苏江阴控股一家12寸凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的八寸晶圆厂。
中芯国际周四午后报1.02港元，跌0.97%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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