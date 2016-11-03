中芯国际启动深圳12英寸半导体生产线项目 明年底投产

路透上海11月3日 - 继上海和天津工厂扩充产能后，中国规模最大的集成电路代工企业--中芯国际(0981.HK)周四宣布，在中芯深圳新建12英寸集成电路生产线项目，预计明年底投产。

公司新闻稿称，配合物联网时代对于集成电路芯片大规模的需求，中芯深圳将在现有厂区已建好的厂房内，启动建设一条12英寸集成电路生产线，产品方向定位于主流成熟技术。

该项目计划2016年底开工，目前一些相关二手设备已采购完成，届时将根据客户需求扩充产能，预期目标产能将达每月4万片晶圆。

中芯国际深圳公司2014年12月建成华南地区第一条八英寸集成电路生产线，目前已实现三万片/月产能，未来还将根据市场需求持续扩充产能。

近期中芯国际迅速推进产能扩张，10月中旬宣布在上海新建一家12寸芯片厂，仅隔一周又在天津工厂扩充其八寸线产能。建成达产后，天津厂有望成为世界上单体规模最大的八英寸集成电路生产线。

中芯国际总部位于上海，在上海拥有一座八寸厂和12寸厂，在北京全资拥有和控股各一座12寸厂，在天津和深圳各有一座八寸厂，在江苏江阴控股一家12寸凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的八寸晶圆厂。

中芯国际周四午后报1.02港元，跌0.97%。（完）