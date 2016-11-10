中芯国际称紫光集团以财务投资人身份持股 不改公司独立性

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月10日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际(0981.HK)周四称，紫光集团确认以财务投资人身份持股，不会改变该公司独立化营运模式。
此前联交所股权披露资料显示，紫光集团于11月1日在市场上购入中芯国际约1.271亿股股份，平均价每股0.976港元，本次增持后其持股升至22.18亿股，持股比例5.25%。这是紫光集团持股首度曝光。
就紫光集团增持股份的举动，中芯国际与紫光集团双方管理层在上海进行了会晤。中芯国际在公告中称，获紫光集团确认，该集团有意向以财务投资人身份持股，并无意向提名中芯国际董事会成员。
同时，紫光集团对中芯国际的累计持股不会改变中芯国际的企业性质和公司坚持的“独立化、国际化”的运营模式。
紫光集团是国有的清华控股有限公司以及民营企业健坤集团分别持股51%及49%的企业，确立以集成电路产业为主导，向泛IT、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发的战略。
中芯国际周四早盘收升5.77%，报1.1港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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