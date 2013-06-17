Smithfield股东敦促其分拆业务替代双汇收购--WSJ

路透6月17日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，Smithfield FoodsSFD.N的大型维权投资者Starboard Value LP要求其考虑分拆业务，取代中国肉制品生产商双汇国际欲以47亿美元发起的收购交易。

Starboard表示，分拆Smithfield业务可能使公司每股价值44-55美元，而双汇的收购价为每股34美元。双汇针对Smithfield的收购案将成为迄今中国收购美国公司的最大一笔交易。

Starboard Value在致Smithfield董事会的一份信件中称，其已持有Smithfield的5.7%股份，如果Smithfield一分为三并随后予以出售，公司的价值会更高。这份信件料将在周一前呈递。

Smithfield为全球最大的生猪养殖和猪肉加工公司。

据汤森路透数据显示，Starboard持有5.7%的Smithfield股份，将超过美国先锋集团(Vanguard Group)的持股比例。截至3月31日，先锋集团是Smithfield最大的投资机构，持有4.6%的股份。

双汇和Smithfield拒绝向华尔街日报置评。路透在美国正常工作时间外未能立刻与任何一方取得联系。(完)

(编译 王翔琼; 审校 张涛)

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