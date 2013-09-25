史密斯菲尔德股东批准双汇国际提出的收购案

路透9月24日 - 美国猪肉生产巨头史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N股东周二批准了中国双汇国际 (000895.SZ)对该公司的47亿美元收购案。这将成为中资企业对美国公司规模最大的一次收购。

这项交易备受瞩目，包括债务在内的估值为71亿美元，预计将在9月26日结束。

该交易将全球两家最大的猪肉生产企业合并，旨在满足中国日益增长的猪肉需求。收购案曾因耸动的中国食品安全事故、以及美国猪肉供应和美国国家安全等疑虑而面临严格检视。

但在本月稍早，美国外资审议委员会(CFIUS)的批准消除了一个重要障碍，为这项交易的达成扫清道路。

在周二进行的史密斯菲尔德股东特别大会上，逾96%的投票赞成此项收购。该公司声明称，参与本次投票的股数相当于史密斯菲尔德在外流通普通股股数的76%。

根据协议条款，史密斯菲尔德股东每股普通股会获得34美元现金。

史密斯菲尔德股价周二收盘持平报33.98美元。

并购交易完成后，双汇必须决定西班牙包装肉制品公司Campofrio的命运，史密斯菲尔德持有后者37%的股份。

双汇可能决定买下其未持有的Campofrio剩余股份，或者必须将其持股降至30%以下。

史密斯菲尔德之前在2011年进行协商以控股Campofrio，但最后放弃了计划，指因欧洲经济疲弱。

“我们在这一问题上会遵守西班牙适用法规，”双汇国际一位发言人表示。“合并交易完成后，我们将告知西班牙证券交易委员会我们在这一问题上的计划。”(完)

(编译 郑茵/李爽 审校张明钧)

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