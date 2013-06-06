企业并购：美国国会对双汇收购Smithfield一事表示关切

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿6月5日 - 中国肉类加工企业双汇国际计画收购美国猪肉生产商Smithfield Foods 一事，已经引起一些立法者的关切，他们担心并购会给美国消费者带来食品安全问题。
上周宣布这笔交易时恰逢国会休会，当时大多保持沉默的立法者如今正更深入了解这件事。
美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow周三表示，联邦机构在考虑这起并购时“必须将中国和双汇问题重重的食品安全记录纳入考量”。
Stabenow在声明中表示，他们必须“在权力范围内尽一切努力来确保国家安全和家庭健康不受损害。”
这种担忧源自近期双汇和中国国内发生的食品安全事件。两年前双汇被迫召回市面上流通的肉制品，因担心其中部分产品含有被称为瘦肉精的违禁饲料添加剂。
在中国还曾经发生过黄浦江数千头死猪漂流事件，以及含有三聚氰胺的有毒奶制品事件，后者导致六人死亡、数千人患病。
尽管国会无法批准或否决并购交易，但立法者可以从中阻挠，甚至迫使企业放弃计划。他们在2005年就曾经成功阻止中国海洋石油总公司(注:简称中国海油,CNOOC)对优尼科(Unocal)的180亿美元收购案。
美国食品安全团体Food and Water Watch已发起活动，要求国会委员阻止这项交易，因其对国家及食品安全带来威胁。
“全球化的粮食体系引发实质食品安全风险，与全球伙伴签订的自由贸易协议也会纵容食品安全标准的恶性竞争，”该团体执行董事Wenonah Hauter在他的博客中这样写道。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。