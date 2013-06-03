双汇收购史密斯菲尔德料会通过华府审查

路透5月31日(记者 Michael Erman/Olivia Oran/Greg Roumeliotis) - 华府或许还在消化关于双汇国际拟以47亿美元收购史密斯菲尔德(Smithfield Foods Inc)SFD.N的消息，但初步迹象显示，该协议不会激发起足以将其扼杀的民族主义反对之声，若该收购成功，将为中国企业进行更多类似收购铺路。

双汇国际以近50亿美元收购史密斯菲尔德将是中国企业对美国公司发起的最大一宗收购案。此宗交易已经在美国政治家中引发了某些担忧，并将面临财政部一委员会的审查。

很多交易商和高管认为，这将只是例行审查，不应大惊小怪。

凯雷投资集团(Carlyle Group LP)负责政府、公共事务和监管事务的马奇克(David Marchick)表示：“我认为史密斯菲尔德协议不会有什么问题。这不是一个敏感行业。史密斯菲尔德依然是美国管理。美国农业部门将乐意向中国进行更多出口。”

不过，此宗交易在美国国会可能仍会面临反对的声音。国会现在在休会，纽约州参议员Chuck Schumer和亚利桑那州参议员麦凯恩等外交政策鹰派人物尚未介入。上述两议员上周均表达了对日本软银(9984.T)收购Sprint Nextel(S.N)的忧虑，主要是对来自中国的电信设备有安全顾虑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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