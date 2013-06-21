美参议员要求审查双汇收购史密斯菲尔德时考虑食品安全

美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment）将对这笔交易进行国家安全审查。

15名参议员在致美国财长雅各布·卢的信函中称，美国农业部和美国食品药品监督管理局都应介入海外投资委员会的审查流程中，以保证食品供应和食品安全问题得到合理的考量。