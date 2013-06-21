美参议员要求审查双汇收购史密斯菲尔德时考虑食品安全

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
路透6月20日 - 双汇国际拟收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N，15名美国参议员周四对美国政府关于此案的监管提出要求。
美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment）将对这笔交易进行国家安全审查。
15名参议员在致美国财长雅各布·卢的信函中称，美国农业部和美国食品药品监督管理局都应介入海外投资委员会的审查流程中，以保证食品供应和食品安全问题得到合理的考量。
通常而言，这些机构是不会参与海外投资委员会的审查过程。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透伦敦/休斯敦3月27日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团一位资深高管称，该公司与Anadarko Petroleum Corp 可能将让位于德克萨斯州、富油二叠纪盆地的一家为期10年的合资企业到期，并分拆他们的资产，希望藉此提高开发速度。
路透香港3月27日 - 花旗集团计划到2020年时，将其在韩国的财富管理业务扩张一倍，使管理的资产达到60亿美元左右。花旗拟建立新的办公室并对数码科技进行投资，从而吸引新客户。