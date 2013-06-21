版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 10:56 BJT

美参议员要求审查双汇收购史密斯菲尔德时考虑食品安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月20日 - 双汇国际拟收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods） ，15名美国参议员周四对美国政府关于此案的监管提出要求。

美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment）将对这笔交易进行国家安全审查。

15名参议员在致美国财长雅各布·卢的信函中称，美国农业部和美国食品药品监督管理局都应介入海外投资委员会的审查流程中，以保证食品供应和食品安全问题得到合理的考量。

通常而言，这些机构是不会参与海外投资委员会的审查过程。（完）(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐