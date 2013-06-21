美参议员要求审查双汇收购史密斯菲尔德时考虑食品安全

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月20日 - 双汇国际拟收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods） ，15名美国参议员周四对美国政府关于此案的监管提出要求。
美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment）将对这笔交易进行国家安全审查。
15名参议员在致美国财长雅各布·卢的信函中称，美国农业部和美国食品药品监督管理局都应介入海外投资委员会的审查流程中，以保证食品供应和食品安全问题得到合理的考量。
通常而言，这些机构是不会参与海外投资委员会的审查过程。（完）(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。