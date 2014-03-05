周生贤：雾霾防治存在企业偷排等问题 但京津冀已有积极变化

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月5日 -中国环境保护部部长周生贤周三称，中国政府最近采取拉网式环保检查督查发现，雾霾防治等环保政策执行目前存在企业偷排、地方政府保护、环保部门监管不力等问题。但环保政策效果也有起色，京津冀雾霾防治已经出现了积极变化。
周生贤在两会（全国人大和政协）期间称，今年雾霾状况在同样气象条件下，可比口径下，出现了积极变化。京津冀雾霾的最高值已从去年的1,000多，下降到今年的900多，京津冀雾霾平均值由去年的600多下降到今年500多。
“这样的变化老百姓感受不到，但这些变化正在积极发生，这是好事，我们坚持不懈地做下去，老百姓就会感受到，...希望大家有足够的耐心。”周生贤指出。
他并强调，环保工作仍要积极行动只争朝夕，要既打攻坚战，也要打持久战。
中国今年两会报告提出“坚决向污染宣战”。加大大气污染防治行动计划实施力度，加强区域联防联控，继续推进重点流域和区域水环境综合整治，全面推行清洁生产。
周生贤去年两会期间接受采访时针对环保问题回答称，“环保工作，从抓治理PM2.5做起。”自此，中国出台了一系列环保治理政策。其中大气污染防治计划，就涵盖30多条具体的环保政策，（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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