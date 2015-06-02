北京实施严格禁烟令 违者最高罚200元

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Megha Rajagopalan/Joseph Campbell

路透北京6月1日 - 北京周一开始实施严格禁烟令，身穿红色制服的志愿者、宣传标语和禁止吸烟的标志随处可见。

根据新规，在饭店、酒店、学校、医院和特定户外公共场所违反禁令吸烟者将最高被处以200元的罚款。此前的罚款金额为10元，且很少真正实施。

凡因违反北京市控烟条例被查处过3次（含）以上的，其名字将会被在政府相关网站上公布出来。

禁止吸烟场所的经营者、管理者，执行控烟措施不力，将面临最高1万元的罚款。

周日，北京鸟巢悬挂巨幅禁烟标志。

几十名中年女性志愿者通过舞蹈表演宣传禁烟，包括三种劝阻吸烟的手势。

周一，北京的一些餐馆和公共场所可以看到禁烟令的实施。一些地方还贴出禁止吸烟的标识，并有新的禁烟规定。

“我觉得这次特别大，一定会特别严格，”25岁的销售徐静媛（音译）说道，她被附近餐馆的服务员告知抽完烟再进来。“这次政策一开始就已经很严了。”

有的饭馆只允许吸烟者在室外餐桌吸烟。

在北京一处广场，附近一名保安表示，他和他的同事被告知让吸烟者离开那里。

这名姓张的保安说道，“禁令今天生效，但刚开始我们不那么严格；抽吧，但就今天可以。”（完）