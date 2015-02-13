三井住友信托银行正独家洽购花旗日本信用卡业务--日经

路透2月12日 - 日本经济新闻报导，日本三井住友信托银行正与花旗集团(Citigroup)(C.N)进行独家会谈，意在收购花旗在日本的信用卡业务部门。花旗正计划淡出日本的消费银行业务。

报导称，隶属三井住友信托控股公司(8309.T)的三井住友信托银行，希望下个月能就收购日本花旗信用卡业务达成协议；花旗目前负责日本大来(Diners Club)卡的发行业务。

据日本经济新闻报导，三井住友去年秋季已表达有兴趣以超过500亿日圆的价格，收购花旗信用卡业务。

三井住友也在检视自身的技术能力，以确保业务转移顺畅。

根据日本经济新闻12月报导，新生银行(8303.T)、百货业者三越伊势丹控股(3099.T)以及提供信用卡服务的企业JCB Co Ltd，之前也共同表达收购花旗信用卡业务的兴趣。

该报表示，不过最后由三井住友取得独家协商权，因考量到三井住友的规模且营运稳定。

未能立即取得花旗的评论。

花旗12月同意将日本零售银行业务出售给三井住友银行(SMBC)，三井住友银行为三井住友金融集团(8316.T)旗下分支。

收购价格未获披露，不过熟知交易的消息人士对路透表示，SMBC将以约400亿日圆(3.33亿美元)收购日本花旗的零售银行业务。

花旗集团10月表示，将退出包括日本在内的11个市场的零售银行业务，藉此删减成本。花旗在日本的零售银行业务一直为贷款需求疲弱与利差下滑所苦。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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