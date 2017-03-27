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市场报道 | 2017年 3月 27日 星期一 21:44 BJT

美国热股：Snap盘初上扬1.3%，多家券商给予该股初始评级

    路透3月27日 - 本月初上市的Snap        股价周一盘初上扬1.3%，
此前多家券商给予该股初始评级。
    
    花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级
为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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