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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 04:27 BJT

美股盘后：SNAP公布上市后首份财报，股价应声暴跌逾20%

路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三盘后公布3月上市以来首份季度财报，股价应声暴跌20.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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