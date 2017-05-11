版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 21:40 BJT

美国热股：Snap第一季用户增长及营收不及预期，盘初股价暴跌逾20%

路透5月11日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap周三盘后公布，由于Facebook的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。

Snap股价周四盘初暴跌逾20%，报18.32美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐