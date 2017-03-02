焦点：社交软件公司Snap的IPO定价高出目标区间 筹资34亿美元

路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三首次公开发行(IPO)定价高于目标区间，筹资34亿美元。投资者为了抢进数年来最火热的科技企业IPO，把公司尚未获利且没有股东表决权等疑虑暂搁一旁。

每股17美元的定价，将使得Snap市场估值达约240亿美元，是竞争对手推特(TWTR.N)的两倍，也创下2012年Facebook(FB.O)上市以来估值最高的美国科技企业IPO。

公司原本目标估值在195-223亿美元之间。

消息人士称，本次IPO超额认购逾10倍，Snap原可把IPO定价在每股19美元，但公司想确保能吸引到共同基金做为长期投资者，而不是短进短出的对冲基金。

此次释股将是首度考验投资者对Snapchat的捧场程度。Snapchat大受青少年和20多岁的年轻人喜爱，但“酷”形象能否转换成实际的钞票将是一大挑战。

尽管营收成长倍数将近七倍，Snap去年净亏损仍跳增38%。公司面临Facebook(FB.O)等大型同业的激烈竞争，且用户增长逐步减缓。

Snap周三晚间将释出的2亿股每股定在17美元，高于先前所订的14-16美元区间。

此次售股拥有时机优势。科技企业IPO活动在2016年明显降温，为2008年以来最冷清的一年，且投资者都对入手新股机会感到迫不及待。该公司成功上市，将鼓励其他独角兽公司首次公开发行。所谓独角兽公司，是指非公开估值在10亿美元及以上的科技初创公司。

投资者敲进公司股票，尽管没有股东表决权，此为IPO案前所未见；基金经理多年来对企业治理疑虑升高，希望增加对企业高管的影响力。

Snap周四将于纽约证交所开始进行交易，股票代号为SNAP。

**一夕致富**

与推特或Facebook相较之下，尽管Snap是在相当早期的发展阶段上市，但这家成立五年的公司估值订在营收的近60倍，为Facebook于2012年以营收27倍估值上市的一倍有余。

为了证明其提出的估值合理，并对用户成长放缓疑虑提出辩驳，Snap强调Snapchat对其用户的重要性、用户使用该应用程序的时间、以及年轻人倾向通过视频而非文字进行沟通的新趋势所蕴含的营收潜能。

关于如何在以影像为主的通讯服务中取得领导地位及获利的相关计画，公司语焉不详，只建议投资人相信共同创办人Evan Spiegel的远见，该公司在投资人路演活动中介绍这位共同创办人时，以“千载难逢的创办人”来形容他。

现年26岁的Spiegel将拿下约17%的股权，总值约40.5亿美元。

Spiegel和共同创办人Bobby Murphy将在IPO中各自出售1,600万股，将可取得2.72亿美元。

其他数十名Snap投资人可望一夜之间就晋身百万富翁。

Spiegel和Murphy将通过一个特别的三类别股票架构抓牢对公司的控制权。在此架构下，Spiegel和Murphy所持有每股相当于有10票的表决权，而现有股东每股只有一票的表决权，新加入的投资人则没有表决权。(完)