社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元

路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。

此次定价将是第一次测试投资者对Snapchat的捧场程度。Snapchat大受青少年和20多岁的年轻人喜爱，但迄今尚未获利。该公司去年亏损扩大，而且面对Facebook(FB.O)等大型同业的激烈竞争，其用户增长逐步减缓。

Snap周四在纽约证交所上市，目标是估值在195-223亿美元之间，这将创下2012年Facebook上市以来估值最高的美国科技企业IPO。

Snap将释出2亿股，预计周三定价将在每股14-16美元之间。

此次售股拥有时机优势。科技企业IPO活动在2016年明显降温，为2008年以来最冷清的一年，且投资者都对入手新股机会感到迫不及待。

如果该公司成功上市，将鼓励其他独角兽公司首次公开发行。所谓独角兽公司，是指非公开估值在10亿美元及以上的科技新兴公司。

早期迹象对于献售股东和该公司来说是正面的。据称该公司的IPO获得超额认购，认购价格处于区间的高端或者更高。至少一个新投资者暗示愿意买入大量该股，且一年内不会出售，这是非常罕见的承诺。

投资者怀疑该公司未经检验的商业模式后，Snap上月将原价格区间目标从195亿至223亿美元的区间下调。在过去五年中的九轮私募融资活动中，该公司估值最高达200亿美元。

尽管较之社交媒体巨擘推特(TWTR.N)和Facebook，Snap的上市处于其早期发展阶段，但该公司对其自身估值位于建议价格区间的高端，大约相当于其营收的49倍，而Facebook在2012年上市时估值是其营收的27倍。Snap总部位于洛杉矶，成立已有五年时间。

为了证明该公司建议的估值正确，并打消投资者对用户增长放慢的忧虑，Snap强调说明了用户在该应用程序上花费了多少时间以及营收潜力。(完)