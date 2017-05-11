Snap第一季用户增长及营收不及预期 股价盘后暴跌

路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap(SNAP.N)股价在周三盘后暴跌，之前该公司公布，由于Facebook (FB.O)的激烈竞争，公司用户增长和营收放缓，未能达到分析师预期。

Snap发布3月闪亮上市以来的首份季度财报后，股价跌逾24%至17.39美元。

Snap表示，第一季日活跃用户数(DAU)较上年同期增长36.1%，至1.66亿，增幅不及去年第四季的47.7%，以及公司在上市文件中报告的第三季62.8%。

摩根大通原预计Snap的DAU在第一季提高至1.66亿；Monness, Crespi, Hardt & Co Inc认为可达到1.73亿。

但其增长快于规模更大的竞争对手Facebook和推特(TWTR.N)。Facebook称其第一季每日用户基础较上年同期增长18%。推特称其每日活跃用户同比增长14%。

Snap称，第一季每个用户的平均营收激增181.3%至0.9美元。

营收增至近四倍达到1.496亿美元，但仍不及汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.58亿美元。

Snap第一季净亏从1.046亿美元或每股亏损0.14美元扩大至22.1亿美元，或每股亏损2.31美元，归因于围绕IPO的股票补偿支出。(完)