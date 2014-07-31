Snapchat正与阿里巴巴等投资者洽谈融资事宜--彭博

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透7月30日 - 彭博新闻报导称，Snapchat正在与阿里巴巴集团等投资者协商融资事宜，对公司估值可能达到100亿美元。Snapchat是一款阅后即“焚”的照片分享应用。
彭博援引消息人士报导称，融资条件可能会有变化。(bloom.bg/1kmrSvN)
路透未能立即联系到Snapchat和阿里巴巴给予置评。
Snapchat的主要用户群体是十几岁的青少年。据华尔街日报去年11月报导，该公司拒绝了Facebook(FB.O)提出的30亿美元收购报价。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。