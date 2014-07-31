Snapchat正与阿里巴巴等投资者洽谈融资事宜--彭博

路透7月30日 - 彭博新闻报导称，Snapchat正在与阿里巴巴集团等投资者协商融资事宜，对公司估值可能达到100亿美元。Snapchat是一款阅后即“焚”的照片分享应用。

彭博援引消息人士报导称，融资条件可能会有变化。(bloom.bg/1kmrSvN)

路透未能立即联系到Snapchat和阿里巴巴给予置评。

Snapchat的主要用户群体是十几岁的青少年。据华尔街日报去年11月报导，该公司拒绝了Facebook(FB.O)提出的30亿美元收购报价。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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