Snapchat与阿里巴巴的融资商谈已暂停--彭博

美国铝行业敦促与英国及欧盟联手 对抗中国行业补贴行为
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎·梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透8月8日 - 彭博新闻援引知情人士报导称，Snapchat与阿里巴巴集团进行的融资磋商已结束。
上周，Snapchat与包括阿里巴巴在内的投资者协商融资事宜，对公司估值可能达到100亿美元。Snapchat是一款阅后即“焚”的照片分享应用。
彭博援引另一位熟悉情况的人士称，两家公司间的对话已经有一段不活跃了。
彭博称，阿里巴巴正在为今年9月在纽约证交所上市做准备，它为在其完成IPO后继续与Snapchat协商融资事宜敞开了大门。
Snapchat和阿里巴巴都没有立即回应路透的置评要求。(完)
(编译 石冠兰 审校 白云)
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