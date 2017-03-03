焦点：投资者认为Snap的IPO“太大而不会失败” 踊跃买进助其大涨

2017年3月2日，美国纽约，纽约证交所内一名女子站在Snap的logo前。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约/旧金山3月2日 - 生怕错过今年这宗大规模首次公开发行(IPO)的机构投资者，帮助美国著名的阅后即焚软件Snapchat的母公司Snap(SNAP.N)本周顺利上市。这是继中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)2014年上市以来，美国规模最大的科技企业IPO。

了解这次发股情况的消息人士表示，投资者急于提高回报，但可买的新股却很少，这次IPO对于基金经理来说“非要不可”，尽管对于该公司的策略、用户增长放缓和新投资者没有投票权等问题存在顾虑。

“吃到该公司的一块肉，几乎是必须的，”PondelWilkinson Inc.的投资者关系总监Evan Pondel表示。

投资者热捧Snap股票，使其市值接近300亿美元，给未来的科技企业IPO开了个好头。Snap股票周四挂牌，当日狂涨近50%。

科技股投资者称，虽然优步(Uber Technologies Inc)和Airbnb Inc之类的重磅公司今年料不会公开上市，但还有一长列小型科技公司准备在未来数月内挂牌，或许能接收到投资者热情的余温。

熟知本项IPO策略的消息人士对路透说，为了确保在市场成功起飞，Snap的金融专家使出大型科技股IPO常见招数--控制供应。Snap这次对投资者仅释出15%股份，而投资者还包括了散户和短线对冲基金。由于事属机密，消息人士不愿具名。

“所有对于用户人数的忧虑都沉寂了下来--这类科技业IPO不受制于业务表现，一点儿都不会，”Yabusame Partners创始合伙人Philippe Collard说，“关键在于用一项财务交易创造出人为的需求。”该公司为科技初创公司提供谘询。

对冲基金对IPO股票向来以短进短出闻名，但机构投资者若认为这是个机会，就不会那么快就反手卖出。

然而，Snap上市的新股中四分之一有一年的闭锁期，此举甚为罕见，有助于抑制新股交投乱象。

**未获满足的买需**

最受欢迎的一种IPO投资人类型，就是大型主动管理共同基金，因为这些基金规模够大，且往往倾向较长期持有。基金业者藉由经常参与IPO，并提供银行经纪业务的交易费用，而与IPO承销商之间发展出密切关系。

随着投资人每月将数以百亿美元的资金转向投入追踪指数型基金，上述基金业者也面临着强化基金绩效的压力；指数型基金的成本较低，时间拉长之后往往绩效较佳。

富达投资、贝莱德(Blackrock)、T. Rowe Price以及Wellington Management等业者2014年开始投入未上市科技业者，去年富达投资和T. Rowe Price都曾在私募阶段投资Snap，他们因而料受惠于周四的跳涨。

富达投资和T. Rowe Price对于他们是否在本周IPO中买进不予置评。

对于一档新兴网路股而言，有很大部分的买需未能获得满足。Snap是在科技股IPO呈现乾涸之际挂牌上市，2016年科技股上市量创下2008年以来最低。

除了缺乏新股票之外，收购及股票回购也压缩了投资人将资金停驻在公开上市科技股的空间。根据汤森路透数据，去年科技业并购及股票回购的数量远超过科技股IPO，比例达38比1。(完)