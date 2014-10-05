美国个股：雅虎打算入股阅后即焚讯息应用Snapchat--华尔街日报

路透10月3日 - 据《华尔街日报》报导，雅虎 准备将出售阿里巴巴 股份所得的部分收入，投资到手机应用软件初创公司Snapchat之中。该软件能让用户发送阅后即焚的信息。

该报援引三位消息人士称，雅虎和Snapchat举行了磋商，预计雅虎会加入后者的下一轮融资。

报导称，这轮融资对Snapchat的估值约为100亿美元，目前还不清楚雅虎打算投资多少。Snapchat是一款很受欢迎的应用软件。

路透无法立即获得雅虎和Snapchat的置评。

《华尔街日报》援引两位消息人士称，Snapchat之前的两家投资者Institutional Venture Partners和DST Global也计划加入这轮融资。

雅虎股价周五收涨1.31%，报41.03美元。(完)