Snapchat回应用户信息泄漏

路透旧金山1月2日 -人气爆棚的消息服务商Snapchat周四称，数月前就知道存在一安全漏洞，并宣布对系统作出调整。正是这个安全漏洞，导致黑客本周取得并曝光数百万Snapchat用户的资料。

Snapchat DB网站在新年前夕曝光了460万名Snapchat用户的用户名和电话号码，但隐藏了电话号码的最后两位。

Snapchat DB称，曝光用户资料的目的并非出于恶意，而是为了让人们意识到Snapchat的安全漏洞。

Snapchat周四首次对此作出公开回应，发布博客称此次黑客攻击中并未泄漏或获取Snapchat用户发布的消息内容。

早在8月时，安全公司GibsonSecurity就曾率先警告Snapchat易受攻击。Snapchat称其针对这个问题对系统进行了调整，但12月27日时也曾发布博客，淡然称这样的威胁只是“理论上的”。

而就在四天后，SnapchatDB发起了攻击，并曝光了Snapchat的用户资料。

Snapchat受到年轻用户热捧，因此成为全球最受关注的社交媒体之一。去年Facebook(FB.O)曾试图以30亿美元收购Snapchat未遂。

Snapchat要求新用户提供电话号码，以便好友能够找到他们。Snapchat称，8月时有安全专家告知该公司，其“查找好友”功能可能存在风险。

Snapchat未就此次用户信息泄漏致歉，但称将将发布新版应用，避免服务被滥用。

SnapchatDB黑客小组在给路透的电子邮件中称：“但愿他们不会再次试图大事化小、逃避问题，而是采取合理措施，确保敏感用户信息的安全。行动胜于语言。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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