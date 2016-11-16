Snapchat提交招股申请 或成为几年来最大规模IPO--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月15日 - 了解情况的消息人士周二称，简讯手机应用企业Snapchat周二已提交首次公开发行(IPO)申请，这令该公司朝着创下2014年以来美国最大规模股票IPO案迈进一步。
该公司最早可能于明年3月挂牌，估值介于200-250亿美元，从而成为继两年前中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)1,709亿美元的上市案以来，规模最大的IPO。它也可能成为Facebook(FB.O)于2012年完成812亿美元IPO之后，规模最大的美国科技企业上市案。
Snapchat根据创业企业融资法案(JOBS法案)，向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请。营收不到10亿美元的企业能够非公开申请IPO，从而可以在财务继续保密的情况下，悄悄地测试投资者的买兴。
提交申请时，共和党人特朗普尚未赢得11月8日美国总统大选。特朗普的意外获胜提升了全球市场的不确定性，但道琼工业指数.DJI已连续四日刷新纪录收盘高位。
消息人士不愿具名，因为这一消息尚未公开。Snapchat的母公司--Snap Inc的发言人拒绝置评。
路透是首家报导这一秘密申请的媒体。
许多投资者将Snapchat的IPO视为众多大型“独角兽”企业的探路石；独角兽企业即得到风险投资支持、估值超过10亿美元的私人企业。而这些企业估值超过100亿美元、被昵称为“十角兽”，其中就包括Snapchat、叫车服务公司优步(Uber Technologies)[UBER.UL]以及短期租房公司Airbnb。目前还没有一家十角兽企业在公开市场试水，他们能否在公开市场投资者监督更加严格的情况下超越当前公司价值甚至翻倍，还未经受过检验。
Snapchat创立于2012年，是一个免费的移动应用，可让用户发送照片并在数秒钟后令照片消失。目前该应用有超过1亿活跃用户，其中约有60%的年龄介于13-24岁，令其成为广告商面向千禧一代展开推广的不错途径。(完)
(编译 徐文焰；审校 张荻)
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