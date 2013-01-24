瑞郎汇率: 瑞士央行未打算小幅调整瑞郎兑欧元汇率上限--副总裁

路透日内瓦1月24日 - 瑞士央行副总裁丹亭在Tribune de Geneve报周四发表的采访稿中称,该央行设定的瑞郎兑欧元上限为1.20的政策未有小幅调整的打算.

当被问到本月瑞郎走低后,瑞士央行是否会将此上限调整到1.25时,丹亭表示很高兴看到此上限受到的压力缓解,但称即使瑞郎依然被高估,央行也未有小幅调整此政策的打算.(完)