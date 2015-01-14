焦点：只有瑞士央行在大量买进欧元 但能坚持多久呢？

图中为瑞士央行总部外的央行标识。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦1月13日 - 瑞士央行为抑制瑞郎/欧元走强而干预汇市，使自己成为欧元的大买主，但面对欧元快速下跌的势头，许多人质疑这种买盘能持续多久。

瑞士央行青睐欧元，与其它央行的做法显得格格不入。最近几个月，许多央行都降低了欧元在其外汇储备中的比重。

实际上，据国际货币基金组织(IMF)12月31日公布数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至不到23%，为逾十年低点。

瑞士外汇储备上月增至纪录高位。为了守住瑞郎兑欧元汇价的1.20上限，瑞士央行出手干预汇市，在12月估计总计买进了200亿欧元。

Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb表示，“这主要决取于瑞士央行买进了多少欧元，以及买进的速度如何。”

“短期来看，它们倾向于外汇储备中欧元占了很大一部分，只是为了确保欧元不会进一步走弱，长期来看，我预期瑞士央行会抛售欧元、降低比重。”

自从欧洲央行去年6月实施负利率以来，许多外汇储备主管机构已纷纷规避欧元。欧元兑美元在过去六个月来已挫跌逾13%，上周并创下九年低位1.1754美元。

尽管从俄罗斯到尼日利亚的央行在近几个月已动用外汇储备来阻止资本外逃，并防堵本币急贬，瑞士的外汇储备却不断膨胀。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)2015年料将开始升息的预期支撑下，美元指数去年7月开始加速成长，此后各个央行的外汇储备便自纪录高位回落。

**英镑及加元或将受惠**

瑞士央行的外汇储备中有近45%是欧元，较2011年的57%稳步下降。美元占了30%，英镑为7%，日圆为9%，加元则为4%。

法国巴黎银行的外汇分析师Michael Sneyd表示，如果瑞士央行降低欧元在外汇储备中的较高比重，则英镑和加元等货币，以及流动性差一些的韩元和新加坡元等货币，可能会从中受益。

截至2014年12月底，瑞士央行的外汇储备增至4,951.04亿瑞郎(4,900亿美元)，而11月时为4,626.69亿瑞郎，创出了2012年年中欧元危机以来的最大增幅。

当时俄罗斯卢布急剧贬值推动避险货币瑞郎升值，促使瑞士央行出手干预。瑞士央行还在12月表示，为了阻止资金流入，将开始向银行业者的瑞郎存款收取费用。

但随着瑞郎兑欧元向1.20的方向攀升，瑞士央行继续干预，而且预计会采取更多措施。如果欧洲央行(ECB)在本月稍晚的时候启动全面购买公债计划，市场对于瑞士央行采取进一步行动的预期将会增强。欧洲央行购买公债，有可能推动欧元走低。

Brown Brothers Harriman的外汇策略主管Marc Chandler表示，在其它长期投资者都在削减欧元敞口之际，瑞士央行可能是欧元唯一的大买主。

“欧元不断贬值且欧元区利率处于低位，可能正在促使官方资产管理机构和民间投资者降低欧元头寸，”他说。(完)

(编译 张涛/戴素萍；审校 杜明霞/李爽)

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