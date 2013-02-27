瑞郎汇率: 瑞士央行并未打算退出瑞郎兑欧元汇率上限政策--央行总裁乔丹

路透苏黎世2月27日 - 瑞士央行总裁乔丹周三表示,瑞士央行还远未要退出限制瑞郎汇率上限的政策,指意大利大选的政治僵局造成新的风险.

乔丹在接受Handelszeitung报纸专访时表示:"造成的不稳定和向着错误的方向发展,将不仅仅伤害到意大利本身,同时也会伤及欧洲,金融市场甚至是全球经济."

"我们还远未要退出瑞郎汇率上限政策,"他表示,并补充道瑞郎兑欧元在1.20的上限仍被高估.(完)