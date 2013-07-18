瑞士央行可能在两年内废除瑞郎汇价限制--ZEW调查

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 受访者预期瑞郎兑欧元1.20限制将于两年内废除
* 多数预期未来六个月欧元/瑞郎汇价不变
路透苏黎世7月17日 - 研究机构ZEW周三公布一项投资人调查报告显示，瑞士央行可能在未来两年废除瑞郎兑欧元1.20的汇价限制，甚至有可能一年内废除。
7月接受ZEW调查的受访者平均认为一年内废除汇价限制的机率为38%，其中认为六个月内废除的机率为14%，未来六至12个月废除的机率为24%。
分析师认为，一至两年内废除汇价限制的机率为36%。
ZEW表示，受访者认为央行维持汇价限制超过两年时间的机率只有25%，这低于4月调查时的29%。
瑞士央行于2011年实施瑞郎兑欧元汇价限制，以避免通缩及经济衰退，当时背景为投资人为了避开欧元区危机而买进避险瑞郎，致使瑞郎升至历史高位，损及该国出口，并使其通缩机率升高。
虽然之后瑞郎回贬，但瑞士央行一再表示瑞郎币值仍过高。
ZEW表示，多数受访者预期欧元/瑞郎汇率在未来六个月内持平。
预期瑞郎兑欧元贬值的受访者比率从前月的41.3%降至21.4%，ZEW称这可能因为瑞郎上个月下滑的缘故。
1300GMT，瑞郎兑欧元报1.2338瑞郎。
瑞士通胀仍不兴，消费者物价6月较上年同期下滑0.1%，较前月升0.1%。
受访者跟着瑞士央行调降2013年的平均通胀预期，从4月调查时的0.2%下修为0.1%。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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