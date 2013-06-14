重发-路透调查：瑞士央行料将维持瑞郎汇率上限至2014年或更久

(重发以补充遗漏段落)

* 瑞士央行6月20日进行政策评议

* 瑞士央行料将至少维持瑞郎汇率上限至2014年，可能更久

* 瑞士央行可能预估2013年经济增长1.5%

路透苏黎世6月13日 - 一项路透调查周四显示，瑞士央行不太可能在明年之前放弃其对瑞郎汇率设定的上限，甚至可能会维持该上限至2015年或更久。

瑞士央行于2011年9月设置了1.20的瑞郎/欧元汇率上限。之前，瑞郎在短短几个月内飙升近20%，险些将瑞士经济拖入衰退和通缩困境。

作答该问题的23位分析师中，有12人认为该汇率上限将在2014年某个时间取消，而其他人预计该上限会保持到2015年甚至更久。

“取消汇率上限的同时还要避免瑞郎急剧升值，最有可能的时机是其他央行提高利率的时候，这应该发生在2015年以后，”J. Safra Saras的分析师Alessandro Bee认为。

作为避险货币的瑞郎近几周来走软，因市场对欧元区可能解体的忧虑减轻，这也引发投资者猜测瑞士央行是否会取消汇率上限。

不过，26位受访者中仅一人预计汇率上限会在未来六个月中改变，前提为欧元区危机不再恶化。

“瑞士央行设定了长期汇率的红线，如果无端改变就会有损央行可信度，”IHS Global的Timo Klein表示。

这也与路透本月早些的调查结果一致，当时受访分析师认为，尽管瑞郎将进一步走弱，瑞士央行仍会坚守1.20的瑞郎/欧元汇率上限。

“即使瑞郎/欧元汇率跌至诸如1.35的水平，瑞士央行也不会因改变汇率上限而受益，那样只会引发投机活动并测试新的上限，”Klein称。

所有34位受访分析师均预计，瑞士央行将在6月20日的会议上维持瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)目标区间在0.00-0.25%不变，并保持近零水准直至2014年。

对于若欧元区危机恶化，瑞士官员是否将采取进一步举措来限制避险资金流动的问题，分析师意见分歧。

预期会出台进一步措施的分析师中，对即期存款(即商业银行存放在央行中的现金)收费被认为是最可能的措施，其次是强制商业银行对海外客户持有瑞郎存款收费。

**经济成长预估**

瑞士央行料将预估该国2013年经济成长率为1.5%，央行3月时的预估为1-1.5%。

分析师预期，央行将预计今年物价下降0.3%，速度快于先前预测，3月时预估今年物价将下滑0.2%。