修正-瑞士经济: 央行理事祖布鲁克排除升息可能

(更正:修改内文电头时间为1月"7日",非"8日")

路透苏黎世1月7日 - 周一媒体援引瑞士央行理事祖布鲁克称,目前升息难以想象,即便瑞士房地产市场有过热风险.

"我们处于利率为零,而且从货币政策角度看不能升息的特殊情况.因此我们需要采取所谓宏观审慎工具,"祖布鲁克称.

瑞士央行可能建议使用的一个宏观审慎工具是反周期资本缓冲,也就是强制银行额外持有2.5%的风险加权资产,以在信贷增长失控时提高其抗击能力.

祖布鲁克拒绝评论瑞士央行是否要求政府激活这项资本缓冲规定.

"我们一直在分析是否需要激活...政府将根据自己的分析做决定,"他称,重申对瑞士房地产市场动向的担忧.

瑞士房价飙升数年,尤其是最大的城市苏黎世和日内瓦,瑞士央行的低利率政策使购房抵押贷款更便宜,令这种情况加剧.

"我们感觉,这种情况在第二季有所缓解,但第三季未得到印证,"祖布鲁克称.