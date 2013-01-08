修正-瑞士经济: 央行理事祖布鲁克排除升息可能

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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(更正:修改内文电头时间为1月"7日",非"8日")
路透苏黎世1月7日 - 周一媒体援引瑞士央行理事祖布鲁克称,目前升息难以想象,即便瑞士房地产市场有过热风险.
"我们处于利率为零,而且从货币政策角度看不能升息的特殊情况.因此我们需要采取所谓宏观审慎工具,"祖布鲁克称.
瑞士央行可能建议使用的一个宏观审慎工具是反周期资本缓冲,也就是强制银行额外持有2.5%的风险加权资产,以在信贷增长失控时提高其抗击能力.
祖布鲁克拒绝评论瑞士央行是否要求政府激活这项资本缓冲规定.
"我们一直在分析是否需要激活...政府将根据自己的分析做决定,"他称,重申对瑞士房地产市场动向的担忧.
瑞士房价飙升数年,尤其是最大的城市苏黎世和日内瓦,瑞士央行的低利率政策使购房抵押贷款更便宜,令这种情况加剧.
"我们感觉,这种情况在第二季有所缓解,但第三季未得到印证,"祖布鲁克称.
瑞士央行12月会议上维持超低水准利率,强调工作重点是防止瑞郎再次升值.(完) (编译 王丽鑫; 审校 程琳)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。