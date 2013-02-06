瑞士利率: 央行理事表示负利率政策不在央行考量之中

路透苏黎世2月5日 - 瑞士央行理事祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)预期,一旦经济增长回暖,利率就将再次上升,排除了瑞央行实施"负利率"政策的可能.

"只要经济基本面能够承受,我们就会上调利率,"祖布鲁克在苏黎世的一场会议中表示.他并称:"一旦经济增长好转,我们就会令政策恢复正常."

祖布鲁克说:"经济出现好转所用的时间可能比一些人期望的长一些",并提到大型经济体还存在明显的产出缺口.他表示:"尽管系统中充斥大量流动性,但通胀压力并未迫近."

他还称,瑞士央行将不会推动利率进入负值区域,尽管瑞银集团(UBS) 及瑞士信贷 在去年12月表示,他们将针对金融机构客户账户下的瑞郎存款收取临时费用并实施负利率.

"瑞士政策利率决不可能为负,"祖布鲁克说,并补充道瑞银及瑞信的行动"从其自身的角度看,是一个合乎逻辑的商业决策".