中国选手丁俊晖登顶斯诺克世界排名第一

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透伦敦12月11日 - 中国选手丁俊晖正式成为第一位登顶斯诺克世界排名第一的亚洲选手。
27岁的丁俊晖在2013-14赛季共取得5项冠军，他也是自1976年斯诺克运动推出世界排名以来的第11位榜首球员。
之前荣登排名榜首的包括有7届世锦赛冠军亨德利、里尔顿、戴维斯和奥沙利文等。
“这是一项伟大的成就，”世界职业台球与斯诺克协会主席赫恩表示。
“他的目标不言而喻。赢得世锦赛冠军、将奖杯带回中国。事实上，他不是凭借运气成为世界排名第一，靠的是出色的表现。”
这11位排名世界第一的选手中，只有丁俊晖、澳大利亚人罗布森和加拿大人桑本不是英国人。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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