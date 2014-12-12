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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 12日 星期五 11:12 BJT

中国选手丁俊晖登顶斯诺克世界排名第一

路透伦敦12月11日 - 中国选手丁俊晖正式成为第一位登顶斯诺克世界排名第一的亚洲选手。27岁的丁俊晖在2013-14赛季共取得5项冠军，他也是自1976年斯诺克运动推出世界排名以来的第11位榜首球员。之前荣登排名榜首的包括有7届世锦赛冠军亨德利、里尔顿、戴维斯和奥沙利文等。路透
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