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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 09:24 BJT

奥沙利文退出本赛季剩余比赛

四届斯诺克世锦赛冠军罗尼·奥沙利文宣布，由於“个人原因”，将退出本赛季所有剩余比赛。世界台球联合会主席确认了这一消息，并祝愿他“未来一切都好”。奥沙利文此前一直与世界台联关系紧张，在今年五月曾表示不满，称斯诺克球员需要打过多场巡回赛。路透

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