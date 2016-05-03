丁俊晖不敌塞尔比 斯诺克世锦赛屈居亚军

路透5月2日 - 英格兰球手塞尔比周一顶住对手的反扑，最终以18-14击败中国选手丁俊晖，个人生涯第二次夺得斯诺克世界锦标赛冠军。

世界排名第一的塞尔比在决赛中一路领先，最终粉碎了丁俊晖成为首位赢得斯诺克世锦赛冠军的亚洲选手的梦想，同时赢下斯诺克赛事中最高的奖金。塞尔比之前曾在2014年夺冠。

“感觉非常棒，”塞尔比赛后说。

“两年前夺冠非常特别，但这一次我感觉承受了比两年前大得多的压力。”

丁俊晖周日先是输掉开始六局，之后奋起反击，在当天的比赛中7-10落后于塞尔比。这场决赛是在英格兰谢菲尔德克鲁西布剧院举行。

丁俊晖周一开局不俗，将比分进一步缩小至10-11，但32岁的塞尔比之后把握住局面，最终18-14击败第一位晋级斯诺克世锦赛决赛的亚洲人丁俊晖而夺冠。（完）