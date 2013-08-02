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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 2日 星期五 11:15 BJT

斯诺登获准在俄罗斯临时避难一年

俄罗斯周四向美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登提供为期一年的庇护，这让斯诺登能够离开莫斯科谢列梅捷沃机场，但却惹怒了美国，美俄首脑峰会能否按计划举行变得不确定。图为俄罗斯向斯诺登颁发的难民文件。路透
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