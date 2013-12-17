斯诺登的故事将出书 更或搬上荧幕

路透华盛顿12月16日（记者 Mark Hosenball） -三名作家正在为前美国国家安全局外包商雇员爱德华·斯诺登写书，这个故事对任何间谍小说都可能构成挑战。

英国《卫报》前专栏作家GlennGreenwald的书可能于3月出版。Greenwald在香港与斯诺登进行秘密会面时获得了机密间谍文件。

他在一份邮件中说道，该书是“关于我与斯诺登在香港的接触和报道，但主要是关于监控的情况，基于我手头的文件（并不为《卫报》所有），以及我认为监控情况存在威胁的原因”。

该书将由Henry Holt and Co旗下的Metropolitan Books出版。Greenwald也在商讨电影的拍摄。

《纽约时报》曾于10月报道称，20世纪福克斯公司（20th CenturyFox）(FOXA.O)、索尼影视娱乐公司（Sony PicturesEntertainment）(6758.T)和HBO电视台(TWX.N)都在考虑将斯诺登的故事搬上荧幕。但Greenwald表示尚未达成任何电影交易。

博客作家、《华盛顿邮报》前记者Barton Gellman和《卫报》记者LukeHarding也在撰写有关斯诺登的书。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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