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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 23日 星期二 12:04 BJT

斯诺登希望不晚于周三获准离开莫斯科机场--律师

美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）周一称，斯诺登希望不晚于周三获得俄方书面许可，从而结束约一个月滞留机场过境区的生活，能够前往莫斯科市中心。图为媒体关于斯诺登的报道。路透
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