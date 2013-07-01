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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 1日 星期一 10:32 BJT

厄总统称斯诺登命运掌握在俄罗斯手中

厄瓜多尔总统科雷亚称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的命运掌握在俄罗斯当局手中。他表示，要等到斯诺登抵达厄瓜多尔或厄使馆，厄政府才能开始考虑是否批准其避难申请。而斯诺登能否离开莫斯科机场、前往厄使馆，要取决于俄政府。图为厄总统科雷亚。路透
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