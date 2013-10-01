斯诺登入围欧洲议会人权奖

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透布鲁塞尔9月30日 - 在逃美国情报分析人员斯诺登入围欧洲人权奖萨哈罗夫奖，曼德拉和昂山素季等人都曾获得该奖。
欧洲议会绿党党团提名斯诺登参选，称他披露美国秘密监控项目，对人权和欧洲公民作出了“杰出贡献”。
斯诺登目前藏身在俄罗斯，他发布声明称，感谢立法者“勇敢面对大规模监控的挑战”。
“对全民而非个别人的监控，可能是这个时代最大的人权挑战，”斯诺登称。
去年为女性争取受教育权利而被塔利班枪手射中头部的巴基斯坦少女马拉拉也获得提名。结果将于10月10日公布。
1988年起，萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会每年颁发，纪念前苏联科学家、异见人士萨哈罗夫。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯外交部周二表示，希望俄方与美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在莫斯科的会晤富有成果，但称美国对朝鲜的立场让俄罗斯感到极为担忧。