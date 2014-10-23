斯诺登纪录片导演在恐惧中完成拍摄

路透纽约10月22日（记者 Jill Serjeant） - 美国纪录片导演Laura Poitras曾多次在伊拉克和也门涉险，但最让她害怕的是在香港一个酒店里拍摄斯诺登，当时斯诺登准备揭露美国政府的大规模秘密监控项目。

这紧张的八天完成了《Citizenfour》的核心内容，该片记录了美国国家安全局外包商前雇员斯诺登2013年如何决定向媒体泄露大量机密文件，以及此举引发的全球反响。

“我认为他（斯诺登）无疑处于危险当中，我当然也非常害怕。我曾在冲突地区工作过，但拍摄这部纪录片让我感到比在巴格达工作时更害怕。”Poitras对路透说道。

“当我们通过邮件开始沟通的时候我就很清楚，如果他说的是真的，我们将激怒一些权势最大的人，这些人将试图阻止这一切。这些机构权势很大，触角很广。”

《Citizenfour》周五在美国部分影院上映。纪录片的名字来源于斯诺登刚刚通过加密邮件尝试接触Poitras时使用的名字。

Poitras因帮助斯诺登披露消息而获得了普利策奖，观察家称《Citizenfour》有望获得1月的奥斯卡奖提名。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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