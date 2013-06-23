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时事要闻 | 2013年 6月 24日 星期一 07:16 BJT

斯诺登搭乘前往莫斯科的飞机离开香港--报载

路透香港6月23日 - 香港南华早报称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)周日搭乘前往莫斯科的飞机离开香港，他的最终目的地可能是厄瓜多尔或者冰岛。

该报没有说明消息来源。香港政府一名发言人表示，斯诺登是自愿离开香港。(完)

(编译 白云； 审校 张涛)

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